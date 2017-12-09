نجل ” الزوكا ” يكشف عن مكان دفن جثمان أبيه

فهمي محمد(صدى):

قال نجل القيادي بحزب ” المؤتمر اليمني ” ، عارف الزوكا، إنه قرر دفن والده في شبوة، مسقط رأسه، جاء بعد رفض دفنه في مسجد الصالح في العاصمة صنعاء، وذلك عقب أن سلم أنصار الحوثي جثته للعائلة.

أضاف ” الزوكا ” إنه كان يتمنى أن يدفن والده في مسجد الصالح في صنعاء، إلى جوار صديقه ” الرئيس السابق علي عبدالله صالح إذا دفن هناك لكن ذلك لم يتم، واضطررنا إلى نقل جثة والدي إلى شبوة ” .

وأكد عوض أنه رفض أن يدفن والده في صنعاء ليلاً؛ لأن عارف الزوكا هو ابن كل يمني، وليس ابن شبوة فقط، واستشهد دفاعاً عن صديقه، ولم يهرب أو يخونه.

أشار نجل القيادي بحزب المؤتمر، إلى أن الحوثيين رفضوا أن يُدفن الزوكا في مسجد الصالح، الذي غيروا اسمه إلى «مسجد الشعب» أو «الإمام الحسين» كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ رفضوا أن يقام للرجل تشييع شعبي.