بالفيديو.. القبض على لصة بطريقة مثيرة للضحك

متابعات(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو أخذ بواسطة كاميرات المراقبة يظهر لحظة القبض على فتاة ساذجة بعد أن أتمت عملية سرقة.

وأظهر الفيديو سيارة تتوقف لتخرج منها فتاة تجه إلى المبنى المجاور لتسرق منه شيئًا ما وتخرج مسرعة في اتجاه السيارة التي ما تزال في انتظارها.

لسوء حظ الفتاة السارقة فإن قائد السيارة لم يتمهل حتى تدخل اللصة، كما أن بطء حركتها وسوء تصرفها حالوا دون اللحاق بالسيراة التي تحركت بسرعة تراكة إياها ملقاة على الأرض فريسة لضحية السرقة التي بادرتها وألقت القبض عليها رغم توسل اللصة الساذجة.