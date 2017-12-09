بالصور.. فنانة مصرية  تحضر مهرجان دبي السينمائي بـ ” البيجامة “

أماني الغامدي(صدى):

حضرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، فعاليات مهرجان دبي السينمائي بمجموعة من الإطلالات الغريبة واللافتة، حيث ظهرت مرتدية ” بيجامة ” .

وظهرت ياسمين رئيس أيضًا وهي ترتدي فستانًا ذهبيًا شتويًا، وهو ما عرضها لانتقادات كبيرة، بالإضافة إلى إرتدائها فستانًا ذهبيًا بكم قصير، ويحيط برقبتها وحتى الخصر ذيل ثعلب.

وسخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الفنانة ياسمين، نظرٍا لإرتدئها ملابس غير مناسبة تماما، فضلا عن ظهورها بـ ” تاتو ” على يدها.