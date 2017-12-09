بالفيديو.. طفلة تداعب بلقيس ورد فعل صادم للأخيرة
ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على طفلة أثارت مداعبتها خلال إحدى الحفلات بمدينة دٌبي ، بطرافة أثارت اعجاب الحضور .
وظهرت بلقيس في مقطع فيديو متداول وهي تتحدث خلال الحفل وتشكر القائمين عليه ، فيما ظلت طفلة تداعبها وتنادي عليها باستمرار ، فأجابتها بلقيس بطرافة وعفوية ” ايه ايه ” وهي تضحك ما أثار إعجاب الحضور والمتابعين لعفويتها ورقيها في التعامل وعدم تجاهلها للطفلة .
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 26 دقيقة
الطفلة نادتها
وهي قالت ايه ايه
ياربي
معقولة
ههههههههه الحمد لله والشكر بس