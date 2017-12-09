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بالفيديو.. طفلة تداعب بلقيس ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. طفلة تداعب بلقيس ورد فعل صادم للأخيرة
أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على طفلة أثارت مداعبتها خلال إحدى الحفلات بمدينة دٌبي ، بطرافة أثارت اعجاب الحضور .

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو متداول وهي تتحدث خلال الحفل وتشكر القائمين عليه ، فيما ظلت طفلة تداعبها وتنادي عليها باستمرار ، فأجابتها بلقيس بطرافة وعفوية ” ايه ايه ” وهي تضحك ما أثار إعجاب الحضور والمتابعين لعفويتها ورقيها في التعامل وعدم تجاهلها للطفلة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 26 دقيقة

الطفلة نادتها
وهي قالت ايه ايه
ياربي
معقولة
ههههههههه الحمد لله والشكر بس

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