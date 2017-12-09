طرق علمية لتظلي جذابة في أعين زوجك

متابعات(صدى):

كشفت أخصائية في العلاقات الزوجية ، عن بعض الطرق غير المتوقّعة والفعّالة لتظل المرأة أكثر جاذبية بنظر زوجها .

إذهبي معه في لعبة مشوقة في مدينة الملاهي: دراسة حديثة أثبتت أنّ مستوى الإنجذاب يزداد بين الثنائي بعد ركوب الألعاب المشوقة مثل الأفعوانيّة في مدينة الملاهي.

تناولي الخضار والفاكهة لبشرة مشرقة: لا شكّ بأنّكِ تدركين جيداً دور الغذاء السليم في الحفاظ على بشرة نضرة. ولكن ما لا تعلمينه هو أنّ نسبة الإحمرار أو الإصفرار في البشرة متعلّق بعدد الفاكهة والخضار التي تتناولينها يومياً، وذلك حسب دراسة حديثة. وفي أبحاث مختلفة، يبدو أنّ الرجل دائماً ما ينجذب في شكل أكبر للخدود المحمرّة والبشرة المشرقة، التي تمنحكِ إياها حصّة واحدة من الفاكهة كما الخضار في اليوم.

حافظي على إبتسامتكِ بيضاء: تشير الدراسات الحديثة إلى أنّ الرجال ينجذبون في شكل أكبر لصاحبات الإبتسامة البيضاء، مع مسافات متوازية بين الأسنان، إذ يبدو أنّ ذلك مؤشراً للصحّة الجيدة التي يبحثها عنها الرجل في شريكته بشكل غير واعٍ. لذلك، لا تهملي صحّة أسنانكِ كما لونها، ولا توفّري طرق التبييض الطبيعية التي بإمكانكِ اللجوء إليها من راحة منزلكِ.

لا تستغني عن أحمر الشفاه الأحمر: إن لم تمتلكي روج باللون الأحمر في عدّة مكياجكِ، حان الوقت لشرائه. ففي حين أن الشفاه هي إحدى أكثر المناطق جاذبية عند المرأة، يبدو أنّ الأثر يتضاعف عند تطبيق أحمر الشفاه باللون الأحمر.