وزير خارجية فلسطين: قرار ترامب باطل قانونيًا وسياسيًا

القدس(صدى):

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إن بلاده ترفض جملة وتفصيلا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الوزير الفلسطيني، أن ” دولة فلسطين ترفض قرار ترامب جملة وتفصيلا ” ، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعارض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، لا تنوي نقل سفاراتها، قائلا ” العديد من دول العالم أكدت لنا عدم نيتها نقل سفاراتها إلى القدس ونفت مزاعم إسرائيلية في ذلك الصدد ” .

وتابع المالكي ” الموقف الأمريكي يتعارض مع القوانين ” ، مؤكدا على أن قرار ترامب ” باطل قانونيا وسياسيا ” .

كما لفت وزير الخارجية إلى أن ” قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يجرد الولايات المتحدة من أهليتها كوسيط لعملية السلام ودورها بالرباعية الدولية ” .