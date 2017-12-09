وزير خارجية فلسطين: قرار ترامب باطل قانونيًا وسياسيًا
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إن بلاده ترفض جملة وتفصيلا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد الوزير الفلسطيني، أن ” دولة فلسطين ترفض قرار ترامب جملة وتفصيلا ” ، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعارض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، لا تنوي نقل سفاراتها، قائلا ” العديد من دول العالم أكدت لنا عدم نيتها نقل سفاراتها إلى القدس ونفت مزاعم إسرائيلية في ذلك الصدد ” .
وتابع المالكي ” الموقف الأمريكي يتعارض مع القوانين ” ، مؤكدا على أن قرار ترامب ” باطل قانونيا وسياسيا ” .
كما لفت وزير الخارجية إلى أن ” قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يجرد الولايات المتحدة من أهليتها كوسيط لعملية السلام ودورها بالرباعية الدولية ” .
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