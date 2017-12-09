بعد فترة تأهيله في مانشستر.. الفريدي: ” أنا جاهز للمشاركة “

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم أحمد الفريدي، إن فترة التأهيل التي قضاها في مانشستر قبل فترة كانت جيدة ومفيدة.

وأضاف الفريدي، خلال استعدادات الفريق للقاء القادسية اليوم، السبت، أنه استفاد من فترة التأهيل بمانشستر في إنزال الوزن، وتعزيز القوة العضلية واللياقية.

وكشف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، الشهر الماضي أن البرنامج التأهيلي للاعب النصر والمنتخب أحمد الفريدي في نادي مانشستر يونايتد انتهى بنجاح، وأنقص 1.7 كيلو من وزنه.