تشييع جثمان أسطورة الورك الفرنسي ” جوني هاليدا ” بالدراجات النارية

باريس(صدى):

شيع الآلاف من الفرنسيين، في شوارع باريس، جثمان أسطورة الروك الفرنسي جوني هاليدا، اليوم السبت، وذلك خلال موكب يضم 700 دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون لمرافقة النعش.

وقطع الموكب شارع الشانزليزيه الشهير بدءا من قوس النصر حتى ساحة الكونكورد في تكريم نادر يخصص عادة لرجال الدولة الأجانب في العيد الوطني يوم 14 يوليو.

وبينما عزفت فرقة هاليداي موسيقى بعض أشهر أغانيه على آلات مختلفة رددت الحشود الكلمات بصوت مرتفع وارتدى الكثير منهم سترات جلدية وحملوا صور هاليداي الذي توفي يوم الأربعاء بعد صراع مع سرطان الرئة.

ولم يكن هاليداي معروفا بدرجة كبيرة في الخارج لكنه كان مشهورا داخل فرنسا حيث كان له عشرات الملايين من المعجبين وباع أسطوانات أكثر من أي مطرب آخر طوال مسيرته التي امتدت 50 عاما.

واشتهر هاليداي باسم ” إلفيس فرنسا ” في إشارة إلى النجم الأمريكي الراحل إلفيس بريسلي.

وصنع هاليداي شهرته بأداء نسخ فرنسية من أغاني الروك والبوب الأمريكية ومنها (هاوس أوف ذا رايزنج صن) التي يعرفها الكثير من الفرنسيون باسمها الفرنسي وتعد من أهم أغانيه.

وطوق أكثر من 1500 من أفراد الأمن وسط باريس اليوم في إحدى أكبر الجنازات منذ وفاة المغنية إديث بياف عام 1963.

وكان من المقرر أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة تأبين في كنيسة لا مادلين ضمن مراسم حضرها الرئيسان السابقان فرانسوا أولوند ونيكولا ساركوزي وعدد من الوزراء ونجوم البوب الفرنسيين.

وباع هاليداي أكثر من 100 مليون ألبوم معظمها في الدول الناطقة بالفرنسية وكانت حفلاته تشهد إقبالا ضخما من المعجبين. وحضر أكثر من 750 ألف شخص حفلا مجانيا أقامه هاليداي بالقرب من برج إيفل في العيد الوطني لفرنسا المعروف بيوم الباستيل في 2009.