دياز: استبعاد القحطاني والشلهوب من قائمة لقاء الهلال والفتح غدًا

نواف السالم(صدى):

أعلن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، عن استبعاده من قائمته إلى الأحساء لمواجهة الفتح في الـ14 من دوري المحترفين، المهاجم ياسر القحطاني ولاعب الوسط محمد الشلهوب بسبب الإصابة.

وأكد دياز على غياب المدافعين عبدالله الحافظ وحسن كادش ولاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي.

ويذكر إنه تم ضم لاعب الوسط ماجد النجراني والمهاجم مجاهد المنيع والمدافع علي البليهي الذي يدخل قائم دياز بعد غياب طويل، حيث يتوقع وصول بعثة الهلال إلى الأحساء الساعة التاسعة على متن طائرة خاصة.