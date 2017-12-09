الصفا يتوج بكأس بطولة المملكة للسباحة

طلال الغامدي(صدى):

في ختام منافسات كأس بطولة المملكة الشتوية للسباحة 2017، التي أقيمت على مسابح الهيئة العامة للرياضة بالدمام بمشاركة 70 سباحاً يمثلون تسعة أندية، توج فريق الصفا بالبطولة، وجاء الفتح في المركز الثاني والخليج ثالثاً والروضة رابعاً .

وفي فئة العمومي حل الصفا أولاً والخليج ثانياً والترجي ثالثاً ، أما فئة تحت 10 سنوات فقد جاء فريق الصفا بالمركز الأول و الخليج بالمركز الثاني والروضة ثالثاً، وفي فئة 11-12 سنة حل أيضا الصفا أولاً والابتسام ثانياً ، وفي فئة 13-14سنة حقق الفتح المركز الأول والصفا ثانياً ، وفي فئة 15-17سنة فريق الصفا أولاً والفتح ثانياً .

وعقب ختام المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني الفرق الفائزة بالثلاثة مراكز الأولى .