إطلاق اسم الأمير منصور بن مقرن على المركز الثقافي في بيشة

سياف المنبهي(صدى):

أعلن محافظ بيشة أ. محمد بن سبرة في لقائه بالقناة الثقافية عصر اليوم عن اعتماد سمو أمير عسير لمبادرة وفاء وعرفان لماقدمه سمو الأمير منصور رحمه الله لمنطقة عسير ولمحافظة بيشة بإطلاق مسمى مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي على المركز وتبني مبادرة إدارة التعليم في إطلاق المسمى.

من جانبه، ثمن مدير التعليم أ. نايف الهاجري لسمو أمير عسير تبني هذه المبادرة مشيدا بدعم محافظ بيشة وتبنيه للمسمى منذ بداية طرح المبادرة.

وقال الهاجري إن ماقدمه الأمير رحمه الله طوال فترة عمله يظل شاهدا على حبه لوطنه وإخلاصه وتفانيه في خدمة وتنمية كافة المحافظات، ونبراساً لكل من تولى المسؤولية في هذا الوطن الغالي.

و‏‎يضم مركز الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الثقافي بتعليم بيشة قاعة المسرح الذي يتسع لـ 600 شخص وصالة المعارض الكبرى وثلاث صالة اجتماع.

