تأييدًا لما أعلنته المملكة.. ” الإرياني ” يتهم المنظمات الحقوقية بـ ” التواطؤ “

نايف السالم(صدى):

دعم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما أعلنته المملكة سابقًا حول تواطؤ بعض المنظمات الإنسانية العاملة اليمن مع ميليشيا الحوثي الإيرانية وتسييس تقاريرها وبياناتها.

واتهم ” الإرياني ” ، عدداً من المنظمات الدولية – حددها بالاسم – بأنها مُسيّسة وتعمل وفق أجندات خارجة عن نطاق عملها الحقوقي والإنساني في الملف اليمني، لافتًا إلى أن هذه المنظمات تحركها أذرع إيران.

وقال الأرياني، إن هيومن رايتس ووتش, وجمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وغيرهما لم يروا في الأحداث الأخيرة في صنعاء، وحجة، والمحويت ما يحركها لتصدر بيانات أو تغريدات تصف بها العمل الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات، بل انشغلت بالحديث عن أمور جانبية لا علاقة لها بالحالة الإنسانية في تلك المدن.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: ” عندما تُقحم منظمة هيومن رايتس ووتش نفسَها في الشأن السياسي، وتصف الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه كان حاكماً ظالماً، وقُتل لأنه ظالم، معتبرة أن موته هو نهاية حكمه الظالم، تدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن أذرع إيران تحرك هذه المنظمات في الاتجاهات التي تخدم فيها مصالحها، في الوقت الذي لم تُصدر فيه بياناً أو تغريدة تواسي فيها الشعبَ اليمني ” .