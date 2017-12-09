الأحمر: التدخلات الإيرانية تشكل ضغوطا كبيرة على استقرار المنطقة

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعلى رأسها اليمن والعراق وسوريا ماتزال تشكل ضغوطا كبيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل، مما يحتم علينا مناقشة مختلف القضايا والمشاكل عبر بلورة الآراء المطروحة والخروج بأفكار استراتيجية تخدم الملف الأمني في المنطقة.

وأشاد نائب الرئيس اليمني على هامش مندى حوار المنامة، بالدعم الكبير غير المحدود الذي تقدمه مملكة البحرين ودول تحالف دعم الشرعية لبلاده في حربها مع الحوثيين ، مؤكداً أن الحوثيين سيدفعون الثمن بأنشطتهم الإجرامية والإرهابية المسيئة لجميع اليمنيين.