خبراء يكشفون سر قبة الصخرة على عملة المملكة
تعاقبت صور الملوك على عملة، وبقي مسجد قبة الصخرة ثابتاً يحكي للأجيال أن قضية القدس والمسجد الأقصى لم يكن يوماً شأناً إقليمياً بل هو من أولى أولويات السياسة الخارجية.
وتعمدت الحكومة، وضع صورة مسجد قبة الصخرة على العملة الورقية، وهذا يدل على أن القدس من الأولويات لدى حكامنا على مَرّ العصور.
وأكد الخبراء على أن وجود المسجد على العملة يساعد النَشء السعودي على فهم محورية قضية فلسطين في توجه حكامنا، ويذكر بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ويعتبر صدور المملكة، لبيان بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، جاء من أجل تحرير القدس وعكس مكانة القضية في السياسة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23777 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يطول بعمرك يبوفهد
أنا أشهد أنك قدها وقدود😘😘😘
alfahd42[ عدد التعليقات: 13057 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39559 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز حكامنا ويزيدهم عزاً على عز ,, آمين ,,
احمد الحربي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 50 دقيقة
ملوك الدولة السعوديه كلهم شعارهم حفظ الاسلام ومقدساته
الملك فهد رحمه الله اول من وضعصورة لقبة الاقصى في العملة السعوديه فئة الخمسين ريال ومن بعده الملك عبدالله رحمه الله ثم الملك سلمان حفظه الله.
زائر[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 41 دقيقة
خيب الله امالكم في رئيس الولايات المتحده الاميركيه المخادع ….