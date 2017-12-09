” اليماني ” يُحمل ” الحوثي ” مسئولية إجلاء الموظفين الأمميين من صنعاء

فهمي محمد(صدى):

قال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، السفير خالد حسين اليماني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تتحمل المسؤولية الكاملة عن إجلاء موظفي الأمم المتحدة بعد الأحداث الدامية الأخيرة في صنعاء.

أضاف “اليماني”، خلال اجتماع رفيع المستوى للمانحين والخاص بدعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة ، اليوم السبت، أن إجلاء موظفي الأمم المتحدة يؤثر على الأنشطة الإغاثية والإنسانية في وقت تواجه اليمن جملة من التحديات منها الاحتياجات الغذائية ومعدلات سوء التغذية المرتفعة، والوضع الصحي المتدهور، وعدم دفع المرتبات في مناطق سيطرة الانقلاب.

وأشار “اليماني”، إلى أن صنعاء المحتلة من قبل مليشيا إيران تعيش هذه الأيام أحلك لحظات تاريخها، حيث لم تتوقف حتى اللحظة الجرائم والمجازر التي ترتكبها المليشيات بحق قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بعد اغتيال الحوثيين للرئيس السابق على عبدالله صالح.

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لفت المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، إلى أن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة قدم – خلال عام 2017 – مساعدات لمواجهة الحالات العاجلة في اليمن بأكثر من 25 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد بـ 10 ملايين دولار عن ما قدمه الصندوق لليمن في عام 2016، وذلك نتيجة لتدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر خلال هذا العام وظهور وباء الكوليرا.

واختتم السفير اليمني، اجتماعه، قائلًا إن الحكومة ستظل تمد يدها للسلام وإنهاء الحرب وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المؤلمة التي يواجهها الشعب اليمني، وأن على المجتمع الدولي أن يضغط الآن أكثر من أي وقت مضى على هذه المليشيات الانقلابية للعودة إلى طاولة المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.