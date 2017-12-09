” القمزي ” : الفيفا منحنا شرف تنظيم مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية

سعيد العجل(صدى):

انطلق اليوم السبت المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية لتأهيل إصابات الملاعب وطرق الوقاية منها بدبي، وافتتحه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي ينظمه مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، بالتعاون مع اتحاد الأمارات لكرة القدم، والذي أقيم في جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي, وحضور نخبة من الأطباء والمختصين.

وقام الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم عدد من المتميزين في مجال الطب الرياضي، حيث كان من ضمن المكرمين الدكتور مبارك المطوع ممثل السعودية لمركز الفيفا بدبي عضو اللجنة العلمية للمؤتمر.

وقال سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي ” خلال كلمته ” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ينظر إلى مراكز التميز الطبي التابعة له في مختلف أنحاء العالم كخير سفير لتنمية الإحاطة الطبية بالرياضيين ولنشر مختلف جوانب الطب الرياضي، مضيفاً أن مركز الفيفا الطبي في دبي هو من آخر المراكز التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد التميز، ويعتبر منحنا شرف تنظيم مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية من أهم الرهانات التي اتخذها الفيفا.

وأوضح أن النشاط العلمي وإصدار الدراسات وتنمية المهارات والقدرات تدخل ضمن متطلبات الفيفا لاعتماد مراكز التمّيز، وعليه فقد قام مركز الفيفا الطبي المتميز في دبي منذ سنة بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الامارات لكرة القدم، وشملت بعدها بعدة أشهر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وأشار إلى أنها تهدف هذه المذكرة إلى نشر المعرفة والقيام بالبحوث العلمية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وغيرها، ونحن اليوم نجني ثمار هذا التعاون، حيث يقوم مركز الفيفا الطبي المتميز في دبي بتنظيم واستضافة المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية وذلك حرصا من المركز على تحقيق متطلبات الفيفا وتعميم الفائدة العلمية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والبروفيسور جون كينج رئيس الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، والدكتور البارون ميشيل دوخ، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا ورئيس اللجنة الطبية، والدكتور داتو جوراشاران سينج رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي.