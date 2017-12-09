مشادة بين مهاجم النصر وصحفي رياضي بسبب خبر

نواف السالم(صدى):

طالب اللاعب الليبيري ويليام جيبور، مهاجم نادي النصر، الصحفي حواس العايد بإيقاف الأخبار بشأن عدم نية اللاعب العودة في الموعد المناسب من أمريكا.

ودخل الطرفان، في مشادة حاجة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث رد الصحفي على جيبور قائلًا: ” شيء طبيعي أن تُنكر ما ذكرت وتدافع عن نفسك ولكننا لا نزال نتذكر الوقت، عندما تركت فريقك في وقت صعب وقلت إن والدتك توفيت، وبعد ذلك وجدنا شيئاً آخر، إنها كانت مجرد كذبة ” .

وأضاف العايد: ” لا أريد عرض رسائل الواتس آب لأُظهر الحقيقة للجميع، أتمنى أن أرى مستواك الأفضل في مباراة النصر والقادسية وليس كما كان في مباراة الباطن ” .

وكان جيبور قد طلب من إدارة النصر السفر لأمريكا بسبب مرض زوجته والتواجد بجانبها.

وكان العايد نشر معلومةً تفيد بأن جيبور لا يريد التوقيعَ على تعهد بالعودة في الموعد المناسب للعالمي من أميركا خلال الفترة المقبلة.