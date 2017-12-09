بالصور.. فتاة ترتدي زي شجرة طوال فصل دراسي بالجامعة
تسبب إعادة تغريدة فتاة على اضطرارها لارتداء زي على شكل شجرة عيد الميلاد لبقية الفصل الدراسي بجامعة ألاباما بعد خسارتها رهانا عبر تويتر.
ونشرت الفتاة كلسي هول، 20 عاما تعهدا منها بارتداء زي على شكل شجرة الكريسماس لبقية الفصل الدراسي إذا حصلت على ألف إعادة تغريد عبر تويتر وهو ما حدث بالفعل.
انتشر المنشور بقوة عبر تويتر وحاز على أكثر من 30 ألف إعادة تغريد، وبالرغم من صعوبة الأمر إلا أنها التزمت بكلمتها وارتدت الزي الغريب وصرحت أنه ليس مريحا لأنها تضطر لارتدائه لساعات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39559 ] نشر منذ 1 ساعة
مزاج دايخ ,,
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 1 ساعة
amazing😂😂
بفصل مثلة احضر فيه زواج🤣🤣
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6397 ] نشر منذ 1 ساعة
كان غرستيها مره وحده😁😊