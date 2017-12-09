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  3. بعد تبادل لإطلاق النيران.. القبض على 5 مهربي مخدرات بـ ” دائر جازان “
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بعد تبادل لإطلاق النيران.. القبض على 5 مهربي مخدرات بـ ” دائر جازان “

بعد تبادل لإطلاق النيران.. القبض على 5 مهربي مخدرات بـ ” دائر جازان “
تركي السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، عن تمكنهم من إلقاء القبض على خمسة مهربين بحوزتهم 39 كجم من الحشيش وسلاح من نوع ” رشاش ” و19 طلقة حية.

وقال ” بن قزيز ” ، إن مجاهدي جازان رصدوا إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي بالفرقة الثانية بالداير مجموعة من المهربين بعد تجاوزهم حدود المملكة في الموقع المسمى ضلفع بالسلف التابع لمحافظة الدائر بمنطقة جازان.

وأضاف ” بن قزيز ” ، أن: ” بادر المهربون بإطلاق النار من سلاح رشاش على أفراد الدورية، وتم التعامل معهم بالمثل ” .

وأردف المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين، : ” نقل أربعة مهربين إلى المستشفى بعد إصابات مختلفة لحقت بهم نتيجة تبادل إطلاق النار معهم ، فيما لم يتعرض أي من رجال الأمن لأي أَذًى ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير و ربنا يحفظكم

[ عدد التعليقات: 5261 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزوا رقابهم هؤلاء المفسدين

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