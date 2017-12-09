بعد تبادل لإطلاق النيران.. القبض على 5 مهربي مخدرات بـ ” دائر جازان “
أعلن المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، عن تمكنهم من إلقاء القبض على خمسة مهربين بحوزتهم 39 كجم من الحشيش وسلاح من نوع ” رشاش ” و19 طلقة حية.
وقال ” بن قزيز ” ، إن مجاهدي جازان رصدوا إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي بالفرقة الثانية بالداير مجموعة من المهربين بعد تجاوزهم حدود المملكة في الموقع المسمى ضلفع بالسلف التابع لمحافظة الدائر بمنطقة جازان.
وأضاف ” بن قزيز ” ، أن: ” بادر المهربون بإطلاق النار من سلاح رشاش على أفراد الدورية، وتم التعامل معهم بالمثل ” .
وأردف المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين، : ” نقل أربعة مهربين إلى المستشفى بعد إصابات مختلفة لحقت بهم نتيجة تبادل إطلاق النار معهم ، فيما لم يتعرض أي من رجال الأمن لأي أَذًى ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2557 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير و ربنا يحفظكم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5261 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزوا رقابهم هؤلاء المفسدين