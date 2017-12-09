وزير الطاقة يتفقد مشروع وعد الشمال ويطلع على مشاريع أرامكو

عادل الحربي(صدى):

زار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، اليوم السبت، مشروع مدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية، بالتزامن مع عقد اجتماع مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودي، يرافقه أعضاء مجلس إدارة شركة معادن.

واستمع وزير الطاقة، إلى عرض عن مشاريع البنى التحتية المستقبلية للمدينة، واطلع على مشاريع أرامكو ، الخاصة بخدمات ومركز دعم لقطاع الغاز غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية، والذي يدعم متطلبات المدينة المستقبلية من الطاقة واللقيم.

وعبر عن سعادته بالعمل التكاملي بين منظومة الشركاء في المراحل التأسيسية من مشروع تطوير مدينة وعد الشمال، مؤكداً أن تحقيق الأهداف الإنشائية المرحلية للمشروع وفق المسار الزمني الموضوع لم تكن لتتحقق دون التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروع.