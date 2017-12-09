قبل ” الديربي الإنجليزي ” .. ليفربول يحذر جماهيره

ماجد محمد(صدى):

طالب نادي ” ليفربول ” الإنجليزي، جماهيره، بالحضور مبكرًا، إلى ملعب ” آنفليد ” لمساندة الفريق، غدّا الأحد، في المباراة التي تجمع بينه وبين نظيره نادي ” إيفرتون ” ، وذلك في مباراة الديربي الإنجليزي، التي ستٌقام ” ، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” .

أرجع الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، سبب ذلك إلى أن المباراة ستُقام في ظل الأحوال الجوية السيئة، إذ قال ” إن الجماهير الراغبة في الحضور إلى ملعب ” آنفيلد ” لمساندة محمد صلاح ورفاقه في المباراة المرتقبة غداً الأحد، يتعين عليهم الحضور إلى الملعب مبكراً، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وسائل المواصلات في المدينة ” .

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية في، إنجلترا من تعرض مناطق واسعة في البلاد لهبوب عاصفة ثلجية قد تهدد إقامة مباريات الغد فى مسابقة الدوري الإنجليزي وهى ساوثهامبتون مع أرسنال، وليفربول مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي..

يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، متفوقاً بفارق 11 نقطة كاملة على إيفرتون صاحب المركز العاشر.