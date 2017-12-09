البريد الماليزي يصدر طابعًا يحمل اسم وصورة سفير المملكة هناك

نايف السالم(صدى):

أصدر البريد الماليزي، طابعًا بريديًا، يحمل اسم وصورة سعادة السفير السعودي لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، تقديرًا من مؤسسة البريد للمملكة، وتعبيرًا عن الامتنان لما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظة الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن وعرفانًا بدور سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور وما تقدم من تسهيلات لخدمة الحجاج والمعتمرين الماليزيين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبريد الماليزي، داتؤ محمد شكري محمد صالح، أن البريد الماليزي وهو وحدة واحدة من منظومة الحكومة الماليزية تنظر للمملكة نظرة إجلال وتقدير لدورها في قيادة العالم الإسلامي واحتضان أطهر البقاع على وجه الأرض الحرمين الشريفين وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعنايتها بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ومنها ماليزيا التي يجد حجاجها ومعتمريها ومواطنيها كل الترحيب والتسهيل من الحكومة السعودية بكافة قطاعاتها .

من جانبه، عبّر السفير قطان عن سعادته بهذا الإصدار الذي يعد ضمن سلسلة نجاحات المملكة في المحافل العالمية، مؤكدا أن المملكة عندما تقدم هذه الخدمات فإنها لا ترجو سوى ما عند الله وأن هذا ديدن قادة المملكة الذين تشرفوا بحمل لقب خدمة الحرمين الشريفين .