7 طرق للتأكد من أمان السيارات ذاتية القيادة والمتصلة

متابعات(صدى):

لا تزال بلاك بيري شركة يعلو صيتها في عالم أمن الأجهزة الذكية، والآن فهي تريد جعل السيارات ذاتية القيادة والمتصلة أكثر أماناً، وبذلك أصدرت 7 توصيات لصانعات السيارات أملاً في حماية السيارات من الاختراق بالمستقبل.

ترى شركة التقنية أن هنالك 4 أشياء هي ما تجعل السيارات عرضة للاختراق، ألا وهي: الوصول إلى السيارة، القيادة الذاتية، التحكم بالبرمجيات، تعديل البرمجيات.

وتوصي بلاك بيري بـ 7 أشياء على صانعات السيارات اتباعها، ألا وهي:

1- أمان سلاسل التوريد: التأكد من أمان البرمجيات ومكونات عتاد السيارات المورّدة.

2- استخدام مكونات موثوقة: المكونات المستخدمة تكون هندسياتها آمنة من إمكانية اختراقها

3- أنظمة مغلقة: استخدام أنظمة منغلقة ومعزولة لا يمكن اختراقها

4- تجارب الاختراق: إجراء تجارب اختراق السيارات باستمرار للتيقن من سدّ الثغرات

5- شبكة للتواصل: إنشاء شبكة تجمع بين صانعات السيارات لمشاركة أبرز التحديات ونقاط الضعف بالأنظمة.

6- استخدام نظام لإدارة السيارة: هكذا نظام يتيح لصانعة السيارة إرسال تحديثات فورية فور اكتشاف أي مشكلة.

7- ثقافة السلامة والأمن: التيقن من أن كل الموردين تم تدريبهم بشكل ملائم وعلى علم بإجراءات السلامة والأمن.