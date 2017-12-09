7 طرق للتأكد من أمان السيارات ذاتية القيادة والمتصلة
لا تزال بلاك بيري شركة يعلو صيتها في عالم أمن الأجهزة الذكية، والآن فهي تريد جعل السيارات ذاتية القيادة والمتصلة أكثر أماناً، وبذلك أصدرت 7 توصيات لصانعات السيارات أملاً في حماية السيارات من الاختراق بالمستقبل.
ترى شركة التقنية أن هنالك 4 أشياء هي ما تجعل السيارات عرضة للاختراق، ألا وهي: الوصول إلى السيارة، القيادة الذاتية، التحكم بالبرمجيات، تعديل البرمجيات.
وتوصي بلاك بيري بـ 7 أشياء على صانعات السيارات اتباعها، ألا وهي:
1- أمان سلاسل التوريد: التأكد من أمان البرمجيات ومكونات عتاد السيارات المورّدة.
2- استخدام مكونات موثوقة: المكونات المستخدمة تكون هندسياتها آمنة من إمكانية اختراقها
3- أنظمة مغلقة: استخدام أنظمة منغلقة ومعزولة لا يمكن اختراقها
4- تجارب الاختراق: إجراء تجارب اختراق السيارات باستمرار للتيقن من سدّ الثغرات
5- شبكة للتواصل: إنشاء شبكة تجمع بين صانعات السيارات لمشاركة أبرز التحديات ونقاط الضعف بالأنظمة.
6- استخدام نظام لإدارة السيارة: هكذا نظام يتيح لصانعة السيارة إرسال تحديثات فورية فور اكتشاف أي مشكلة.
7- ثقافة السلامة والأمن: التيقن من أن كل الموردين تم تدريبهم بشكل ملائم وعلى علم بإجراءات السلامة والأمن.
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