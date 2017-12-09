إنشاء مرفأ للصيادين بعسير بقيمة 24.6 مليون ريال

سعيد العجل(صدى):

اعتمد معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ترسية إنشاء مرفأ الصيادين الحرفيين بالقحمة بمنطقة عسير مع شركة السعد للمقاولات العامة المحدودة بقيمة (24.599.365) أربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعون الفاً وثلاث مئة وخمسة وستون ريالاً وتبلغ مدة المشروع (20) شهراً.

ويتضمن المشروع رصيفاً خرسانياً بطول 200 متر و6 أرصفة عائمة ومزلقان وأعمال حماية حجرية ويستوعب 200 قارب صيد صغير.

ويعتبر هذا المشروع أحد مشاريع الوزارة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني (2020)، حيث يخدم الصيادين ويحقق أهداف الوزارة لرفع مستوى الإنتاج من الثروة السمكية بالمنطقة.