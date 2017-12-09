دراسة: المملكة الأولى عربيًا والرابعة عالميًا في انخفاض الدين العام

نايف السالم(صدى):

تصدرت المملكة قائمة الدول العربية الأقل في نسبة الدين العام في العالم، حيث احتلت المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا بين 11 دولة أخرى.

وبلغ الدين العام للمملكة 12.4%، حيث وصل عام 2016 إلى 316.5 بليون ريال، وجاء في الترتيب الثالث والثاني والأول على التوالي؛ إستونيا، حيث وصل دينها العام 9,5% وبروناي التي يقدر دينها العام بـ3,1% وهونج كونج التي يقدر دينها العام بـ0,1%.

واشتملت القائمة على 3 دول عربية أخرى هي؛ الكويت (18,6%) والإمارات (19,3%) والجزائر (20,4%) في المراكز السابع والتاسع والعاشر على التوالي.

وأوضحت إحصائية لموقع ” بزنيس إنسايدر” أن أغلب دول العالم تُعاني خلال هذه الفترة من ارتفاع الديون والعجز المالي.

وكشفت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أهم الأسباب التي ساعدت تلك الدول الـ11 في الحفاظ على دينها العام في أدنى مستوياته، هو ما تتمتع به تلك الدول من إمدادات كبيرة من الموارد الطبيعية.