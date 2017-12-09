الحوثي يقتحم دار أيتام في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الجمعة، اثنين من أيتام منزل دار الرحمة لرعاية اليتيمات، في العاصمة اليمنية صنعاء، واقتادهما إلى مكان مجهول.

وكانت المليشيا الإرهابية، تستهدف رقية عبدالله الحجري، مؤسسة ومديرة الدار، بغرض اختطافها وعندما لم تجدها اعتقلت اثنين من أبنائها، ولكنهم لم يعثروا عليها بسبب وجودها خارج البلاد.

وقالت مصادر، فن تهمتها كما قال لهم المسلحون الحوثيون، إنها شقيقة إحدى زوجات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته ميليشيا الحوثي الاثنين الماضي، وتشن حملة تصفيات واعتقالات واسعة لملاحقة كل أقربائه حتى البعيدين.