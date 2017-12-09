رجل يركل ابنه بقدمه لعدم قدرته الوقوف على الجليد

بيشكك (صدى):

أقدم رجل على ركل ابنه ، لعدم قدرته على الوقوف على رصيف مغطى بالجليد في بيشكك عاصمة قيرغزستان .

حيث قام أحد الأهالي بالمنطقة بالابلاغ عن الأب ، مؤكدين أن الطفل كان يبذل قصارى جهده للوقوف على قدميه، لكنه يستمر في سقوطه على الأرض بسبب الجليد ، فيما قام الأب يرفع قدمه وركل الطفل بقوه قبل جره من يديه ويمضي في طريقه.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الأب البالغ من العمر 50 عاما، ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.