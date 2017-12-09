أخصائية: بعض الرجال يضحون لنجاح العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه فى بعض الأحيان يقوم الرجل بالتضحية في سبيل نجاح العلاقة الزوجية عبر إجبار نفسه على الاستمرار في هذه العلاقة من دون أن يكن أي مشاعر حب لزوجته.

فيما يلي 4 مؤشرات تدل على أن زوجك يجبر نفسه على الاستمرار في العلاقة الزوجية، بحسب ما ورد في موقع ” فاميلي شير” الإلكتروني:

1- يطلب منك البقاء لوحده بين الفينة والأخرى

في بعض الأحيان يشعر الرجل بحاجة لأن يبتعد عن زوجته وأن يبقى وحيداً لبرهة من الزمن قد تطول أو تقصر، وهذا دليل واضح على أنه لا يجد السعادة إلى جانب زوجته، وأنه يجبر نفسه على علاقته بها لصالح نجاح حياتهما الزوجية.

2- عدم المبادرة في التعبير عن الحب

عندما لا يبادر الرجل بالتعبير عن حبه لزوجته، ويضنّ عليها بالغزل، فهذا يدل بوضوح على أنه لا يكن لها مشاعر المحبة، إذ يصبح من الصعب عليه التعبير عن حبه لها مع مرور الوقت.

3- الاستعجال في الارتباط

قد يعمد الرجل إلى الاستعجال في الارتباط لأنه يرغب بالزواج وحسب حتى لو لم تكن هنالك مشاعر حب تجاه المرأة التي ينوي الزواج منها، وهذا قد يؤدي إلى عدم التوافق بين الطرفين بسبب الافتقار إلى الحب المتبادل.

4- محاولة تغيير شخصيتك

قد يطلب الرجل من زوجته إحداث تغييرات على مظهرها أو في شخصيتها بشكل مستمر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مظهرها أو شخصيتها لا تعجبه وأنه لا يملك مشاعر إيجابية تجاهها.