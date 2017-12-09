خبراء: طول فترة تشغيل دفاية السيارة لا يضرها

عادل الحربي(صدى):

أكد عدد من وكلاء السيارات والمختصين بصيانتها في تصريحات اعلامية ، أن طول فترة تشغيل دفاية السيارة لا ينتج عنه ضرر بها، ما دام مؤشر الحرارة الخاص بالماتور في وضع طبيعي، مشيرين إلى عدد من النصائح المهمة التي ينبغي للأهالي في المناطق التي تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة اتباعها.

كما أن التأكد من توفر المادة الخاصة بمنع تجمد ماء الرديتر، وحتى الزيوت الخاصة بالمناطق الشتوية والملائمة لها هو أمر بغاية الأهمية، يتطلب من أصحاب السيارات التنبه له، علما أن أن السيارات الحديثة التي تتم صيانتها في مراكز الوكلاء تتوفر بها تلك المواد والخاصية.

و من المفيد التأكد من الأمور التي تتأثر في السيارات خلال فترات البرد في الأماكن التي تتعرض لسقوط الثلوج، ويتكون بها الصقيع كحالة ماسحات الزجاج والمياه المستخدمة فيها إضافة الى سلامة وصلاحيات صمامات الماء وينبغي للسائقين مراعاة بعض النقاط عند تشغيل السيارة في الصباح، كفتح الزجاج بشكل بسيط قبل تشغيل الدفايات لضمان عدم تكون الضباب خصوصاً في المركبات الكبيرة والحافلات، إضافة إلى ترك المحرك يدور لفترة قبل التحرك، كما أن السيارات الحديثة لا تتطلب عملية تفريغ، وشفط الهواء قبيل التشغيل والتي كانت تتم في السيارات القديمة، ولابد من أهمية الحذر أثناء القيادة وترك مسافاة ملائمة بينه وبين السيارات الأخرى.