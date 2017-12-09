بالصور.. قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني معاق ذهنيًا

القدس المحتلة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء الاعتداء على فلسطيني معاق ذهنيًا، لتزداد التجاوزات الأخلاقية والإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وظهر في الصور أحد جنود جيش الاحتلال أثناء تفتيش الشاب الفلسطيني المعاق ذهنيًا وتكبيل يده.

وازدادت تجاوزات قوات الاحتلال بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونيته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وسط اعتراض عربي وعالمي.