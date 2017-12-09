وثائق تفضح التآمر القطري للإضرار بأمن المملكة

طلال الضوي(صدى):

فضحت وثائق سرية، التآمر القطري للإضرار بأمن المملكة وزعزعة استقرار المنطقة، منذ عام 2000، موضحة علاقتها بمليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشفت الوثائق أنه في عام 2000، درَبت المخابرات القطرية بدر الدين الحوثي على القتال في لبنان قبل حروب صعدة بـ4 سنوات، وفي عام 2001 دفعت سفارة قطر بصنعاء 50 ألف دولار شهريًا للمعهد الشيعي التابع لحسين بدر الدين في صعدة.

وفي عام 2003، رفعت قطر الدعم الشهري إلى 100 ألف دولارًا، وكان يتم تسليمها لقيادي حوثي اسمه يحيى قاسم أبوعواضة، أما في 2007 فقد قادت قطر أول وساطة رسمية بين الدولة والتمردين الحوثيين، ونجحت في وضع الحركة الحوثية الإرهابية في موقف الند للند مع الدولة خلال المفاوضات.

وصرَح محمد الولص بحيب، الخبير العسكري اليمني، بأن قطر نسَجت تحالفًا سريًا مع إيران وأذيالها في المنطقة منذ 17 عامًا، لزعزعة استقرار السعودية والخليج العربي.