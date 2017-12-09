الأهلي يتخلى عن 3 لاعبين في الانتقالات الشتوية

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن تخليه عن 3 لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.

وأوضح النادي أنه تم الاستقرار على التخلي عن اليوناني فيتفا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فشله في الاترتقاء بمستواه في ظل تقديمه أداء أقل من المتوقع.

كما يستعد النادي للاستغناء عن النيجيري جودفري أبوابونا خلال موسم الانتقالات الشتوية بسبب تواضع مستواه وكثرة إصاباته، بالإضافة إلى المحترف المصري محمد عبدالشافي الذي أبعدته الإصابات المتكررة طويلًا.

يُذكر أن إدارة نادي الأهلي تواجه مشكلة بشأن التخلي عن اليوناني فيتفا، حيث ينتهي عقده عام 2019 وهو ما يعني أن الإدارة لا تستطيع فسخ عقد اللاعب من جانب واحد وإلا تحملت مبالغ كبيرة، لذلك يسعى النادي إلى محاولة تسويق اللاعب بإعارته لأحد الأندية الأوروبية أو الإماراتية للاستفادة منه.