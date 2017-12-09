نادية الجندي ردًا على عادل إمام: ” مبخافش من الحسد “

أماني الغامدي(صدى):

أنكرت الفنانة المصرية نادية الجندي تصريحات الفنان الكبير عادل إمام حول خوفها من الحسد، وطقوسها داخل البلاتوه.

وأكدت ” الجندي ” أن تصريحات عادل إمام حول هذا الأمر في أحد البرامج ليس له أساس من الصحة، قائله إنها تقوم بـ ” البخور ” فقط دون أي طقس آخر.

وكان الزعيم عادل إمام قال بشكل ساخر في أحد البرامج التليفزيونية أن نادية الجندي تقوم بعمل طقوس في البلاتوه أثناء تصوير أي عمل لها خوفًا من الحسد، موضحًا أنه اكتشف ذلك في كواليس العمل الوحيد الذى جمع بينهما وهو ” خمسة باب ” .