طرق هامة للتعامل مع المراهقة المبكرة

متابعات(صدى):

يربط معظم الأخصائيين ، مرحلة المراهقة بسن البلوغ، معتبرين أن الأطفال عندما ينتقلون إلى مرحلة البلوغ، تبدأ تتحرك مشاعرهم تجاه آخرين تحت مسمى ” الحب ” ، ولكن في بعض الأوقات نجد أطفالاً في سن الطفولة يتحدثون عن الحب، ويحملون مشاعر رائعة تجاه الآخر، وهذا ما نطلق عليه ” المراهقة المبكرة ” .

فما هي المراهقة المبكرة؟ وما علاماتها؟ وكيف يمكنك كأم التعامل الأمثل مع هذه المرحلة؟

بداية، تعرف المراهقة المبكرة بأنّها مرحلة يتجاوز فيها الأطفال مرحلة الطفولة ويدخلون في سن المراهقة بسن صغيرة، وهو ما يطلق عليه البلوغ العقلي والنفسي، وليس الجسدي.

ومن علامات المراهقة المبكرة:

• تمرد الطفل على من حوله، وتقلب مزاجه، فيصبح الولد أكثر شراسة، بينما تكون الفتاة أكثر رقة وعاطفة.

• محاولة إثبات الذات، وفرض الرأي في كل صغيرة وكبيرة في المنزل.

• تكوين صدقات مقربة، والتقرب من هؤلاء الأصدقاء جداً، وتقليدهم في اللبس وأسلوب الحياة.

• اتباع تصرفات لا تناسب السن، مثل: الاستماع إلى الأغاني الرومانسية، إضافة إلى الكلام عن الحب والزواج.

وإذا كان طفلك من هذه الفئة، يمكنك التعامل معه من خلال الطرق التالية:

• ابتعدي قدر الإمكان عن توبيخه، واتبعي أسلوب الحوار الإيجابي والمناقشة الجيدة.

• تعاملي مع صغيرك المراهق كراشد واحترمي رأيه.

• حاولي تعبئة وقت فراغه بممارسة الأنشطة المشتركة بينكما، مثل: المشي، ممارسة الرياضة.

• لا تتهربي من أسئلته، وأجيبي عليها بكل وضوح.

• احرصي على معرفة صداقاته جيداً، فهم لهم أكبر تأثير في هذه المرحلة.

• عندما يحاول صغيرك فرض رأيه من خلال نوبات التمرد، حاولي أن تتعاملي مع الأمر بكل هدوء.