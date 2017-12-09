دراسة حديثة : استخدام الهواتف الذكية قبل النوم تُزيد الوزن

واشنطن(صدى):

أصبحنا الأن نستخدم الهواتف الذكية في أغلب الأحيان بشكل يومي مستمر، و يميل أكثرنا إلى استخدام هاتفه في أخر اليوم قبل النوم بشكل خاص، وهو ما قد يُسبب مشكلات صحية خطيرة.

وفي هذا الصدد كشفت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون في كلية طب جامعة بنسلفانيا، عن أضرار استخدام الأطفال بشكل خاص للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية قبل الخلود إلى النوم.

وقالت الدراسة أن تلك العادة تؤدي إلى إصابة الأطفال بمشاكل النوم، وزيادة الوزن، حيث أوضحت دراسات سابقة أن الضوء الأزرق يؤثر على الرؤية ويمنع إفراز هرمون ” الميلاتونين “.

ويتحكم هرمون ” الميلاتونين ” في دورات النوم والاستيقاظ، وعندما يتوقف عن الإفراز تزداد المخاطر التي تترتب على ارتباك ساعات النوم، حيث تؤدي إلى الإصابة بعد ذلك بالاكتئاب، والسرطان، والسكته الدماغية، والنوبات القلبية.