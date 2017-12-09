” بن دغر ” يوجه بعدم الإساءة إلى النازحين من المحافظات الشمالية

فهمي محمد(صدى):

طالب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، نائب وزير الداخلية، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومدراء أمن عدن ولحج وأبين والضالع، وقادة الحزام الأمني، بتوجيه ضباط الأجهزة العسكرية والأمنية بوقف ومنع أي شكل من أشكال الإساءة للنازحين والقادمين من المحافظات الشمالية.

وكتب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إلى محافظي محافظات الجمهورية إلى نائب وزير الداخلية، إلى نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إلى مدراء أمن عدن ولحج وأبين والضالع،إلى قادة الحزام الأمني وجهوا ضباط الأجهزة العسكرية والأمنية بوقف ومنع أي شكل من أشكال الإساءة للنازحين والقادمين من المحافظات الشمالية ” .

وتابع: ” لفظية كانت أو احتجازاً أو تأخيراً أو تفتيشاً مذلاً، أياً كانت صفاتهم أو وظائفهم ، فمعظم القادمين هم هاربين من جرائم الحوثيين، وهم مواطنين، ومعاملتهم وأسرهم معاملة لائقة وراقية تعكس محبتنا لأهلنا واحترامنا للشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي والدستور والقوانين النافذة ” .