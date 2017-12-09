في ظل غياب 5 من لاعبيه.. الاتحاد يأمل تحسين مركزه في لقاء الرائد

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق الاتحاد ضيفه الرائد، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار الجولة الـ 13 من دوري المحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس، برصيد 16 نقطة، بينما يقع الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط، وهو ما يجعل فرصة الاتحاد اليوم في الفوز أكبر حيث يسعى للحفاظ على انتصاراته وتحسين ترتيبه، وعلى الجانب الأخر يحاول الرائد أن يخرج بأقل الخسائر.

يًذكر أن الاتحاد سيدخل مباراة اليوم وهو يفتقد لخدمة أفضل 5 لاعبين لديه بسبب الإصابات والإيقافات وهم : ” محمود كهربا وفهد المولد، وفهد الأنصاري، وخالد السميري، وخالد عبده “.