النصر يسعى لاحتلال المركز الثاني في مواجهة القادسية

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي النصر، نظيره القادسية، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار الجولة الـ 13 من دوري المحترفين.

ويدخل النصر المباراة بفارق 10 نقاط عن القادسية، وهو ما يجعل فرصته في الفوز أكبر؛ حيث بلغ عدد نقاطه 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما يدخل القادسية المباراة برصيد 13 نقطة في المركز العاشر.

وتعثر النصر في مباراته الأخير في مواجهة ” الباطن ” المؤجلة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، مما حرم النصر من احتلال المركز الثاني؛ لذلك يسعى اليوم من أجل تعويض تعثره.

وتعثر النصر في مباراته الأخيرة، في مواجهة ” الباطن ” المؤجلة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، مما حرم النصر من احتلال المركز الثاني؛ لذلك يسعى اليوم من أجل تعويض تعثره.