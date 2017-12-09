” جميح ” يكشف تفاصيل جديدة حول خيانة صالح.. ويؤكد: قال هؤلاء باعوني

فهمي محمد(صدى):

أكد المحرر السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح، أن مصدر من داخل البيت أكد أن أحد كبار معاوني صالح بالاشتراك مع صحافي مقرب من الرئيس السابق كان لهما دور كبير في وضع أجهزة تنصت في بيته لصالح الحوثيين.

وأوضح ” جميح ” أن مليشيا الحوثي وضعت هذا الشخص تحت الإقامة الجبرية بعد تعاونه في زراعة أجهزة تنصت في منزل صالح، لافتًا إلى أن احتمالات تصفيته كبيرة.

كما أكد أن علي عبدالله صالح اتصل في لحظاته الأخيرة لأفراد أسرته وقال لهم ” باعوني. فلان باعني، وفلان باعني، وفلان باعني “.

وأضاف ” جميح ” أن مصدره رفض الإدلاء بأسماء من قاموا بالخيانة، موجهًا رسالة لأحد المقربين من صالح، قائلًا ” الزميل العزيز نبيل الصوفي والأخ الكريم ياسر العواضي أعرفهما جيداً، وليسا معنيين بتغريداتي حول من خان الرئيس السابق. وسبق أن أكدت أنه ليس لدي أسماء حول هذا الخصوص، مع احترامي لأخي علي البخيتي “.

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر” إلى أن أحد ضباط صالح في الحرس الجمهوري ومسؤول في مخازن التسليح رفض صرف أسلحة لثلاثة آلاف مقاتل جمعهم مهدي مقولة لنجدة صالح، الضابط فتح المخازن للحوثيين، الذين قاموا بتصفيته لاحقًا.