غدًا.. تدشين 342 فيلا سكنية بطريف

خالد الضبيبي(صدى):

يزور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، غدًا الأحد، محافظة طريف ضمن جولات تفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة.

ويطلع سموه على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها، ويلتقي بالمواطنين ليستمع إلى احتياجاته، وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين.

كما يقف سمو الأمير ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن ،ويدشن مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فيلا سكنية.

وكذلك يتوجه سمو أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف، ولقائه بأفراد وضباط المراكز ثم يختتم سموه زيارته التفقدية بزيارة مركز الجراني التابع للمحافظة.