بالصور.. انطلاق سيارة كيا سورينتو 2018

عادل الحربي(صدى):

تواجه سيارات كيا الكثير من المنافسة في الأسواق العالمية الكبيرة، وأهمها السوق الأوروبية الذي تراهن كيا عليه في مبيعات الكثير من سياراتها، خاصة مع استيحائها لروح التصميم والأداء من هناك، حتى مع طرازها الأكبر، الذي يقدم سبع درجات من النجاح.

التصميم الخارجي

تعد كيا سورينتو السيارة الأكبر في العائلة الكورية، وهو ما يجعلها قمة الهرم ويمنحها القدرة على الوصول لأخر ما تمتلكه كيا.

فعلى جانب التصميم يأتي غطاء المحرك كبير الحجم الذي يخفه اسفله خيارات القوة المتعددة، وتنساب منه الخطوط إلى المصابيح الأمامية كبيرة الحجم ذات عدسات الإضاءة الثنائية في الداخل، وشبكة التهوية الرئيسية ذات الطلاء الكرومي اللامع على الإطار الخارجي، وعلامة كيا في المنتصف، وأنف النمر الشهيرة لكيا.

كذلك يأتي المصد الكبير الحجم ذو الخطوط البارزة الذي يعزز من شخصية سورينتو الهجومية، مع مصابيح الضباب المقسمة لأربعة اقسام وكأنها جواهر تزين واجهة السيارة.

على الجانبين تأتي المساحات الزجاجية الكبيرة التي تسمح للعائلات وحتى الصف الثالث للمقاعد بمشاهدة الطريق بمتعة، إضافة إلى العجلات المعدنية أنيقة التصميم، مع أقواس العجلات التي تبدو كالعضلات، وخط السقف المرتفع الذي يتيح المزيد من الرحابة داخل المقصورة.

في الخلف يأتي الجناح العلوي رياضي التصميم الذي يكمل شخصية سورينتو، مع المصابيح الخلفية كبيرة الحجم التي يغلب عليها اللون الأحمر، إضافة إلى باب التحميل الخلفي والمصد الخلفي كبير الحجم مع أضواء الشبورة الواضحة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تدور كيا سورينتو في فلكها الخاص، لتقدم مستوى متميز من الرحابة والفخامة المتعة للأسر الكبيرة، وهو ما يجعلها تضمن مكانتها على قمة عائلة كيا، كسيارة متعددة المهام يمكنها القيام بالكثير.

فلوحة العدادات كبيرة الحجم مع المؤشرات الحمراء، والكونسول الوسطي ذو التصميم المميز الذي يحمل النظام المعلوماتي، مع وحدة التحكم في مكيف الهواء في المنتصف بتصميمها البيضاوي البارز، وكذلك المساحة بين المقاعد الأمامية التي تتيح راحة ورحابة، والمقاعد التي توفر مستوى متميز من الراحة والاسترخاء للركاب.

المحرك والأداء

تعمل كيا سورينتو بخيارين من المحركات، يقدم كل منهم أداء معتدل بين الاقتصادية والأداء.

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصان وعزم 225 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع خيارين لنظام الدفع إما أمامي أو رباعي، وهو ما يمنح سورينتو تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 9.8 ثانية أو 10.2 ثانية وحتى الوصول لسرعة قصوى 189 كم/س.

المحرك الثاني V6 سعة 3.3 لتر بقوة 266 حصان وعزم 318 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات بنظام دفع رباعي، وزمن تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثانية، وسرعة قصوى 207 كم/س.