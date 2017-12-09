بالصور.. نشوب حريق في شاحنة بعقبة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن نشوب حريق في مقدمة شاحنة بعقبة الباحة، في تمام الساعة ١١.١٨ صباح اليوم السبت.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من إدارة الباحة لمباشرة الحادث وإخماد الحريق وتم إسنادهم بفرقة من مركز الجوة وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق في مقدمة شاحنة أثناء السير داخل النفق رقم ١٣ حيث تم مباشرة الحادث واخماد الحريق من رجال الإطفاء وتم إغلاق الطريق حفاظا على سلامة المارة لكثافة الدخان داخل النفق.

نتج عن الحريق احتراق كبينة السائق بالكامل ولا يوجد في الموقع أي إصابات أو وفيات وتم تطهير النفق من الدخان بمواطير الشفط والدفع وتم تسليم الموقع لجهات الاختصاص.

