مسؤول إماراتي يكشف عن إدارة المخابرات القطرية لعمليات ” الحوثي ” في اليمن

طلال الضوي(صدى):

كشف دكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، اليوم السبت، عن تواجد المخابرات القطرية على أراضي اليمن؛ لدعم جماعة الحوثي الإيرانية.

وقال ” النعيمي ” في تغريدة له: ” ثالوث الشر إيران و قطر والإخوان، يقدمون دعما لحوثي إيران فالخبراء الإيرانيين، و رجال المخابرات القطرية متواجدين على الأرض في صنعاء و يشرفون على عمليات مليشيا الحوثي و الإخونجية بمختلف مواقعهم يساندوهم بالمعلومات و يشاركونهم في الحرب الإعلامية “.

وتابع ” النعيمي ” :” ثالوث الشر إيران و قطر و الإخوان يحاربوننا بالوكالة حربًا حقيقة بواجهة مليشيا الحوثي، و لا يمكن وصف ما يقوم به ثالوث الشر، ضد الشعب اليمني والشعوب العربية إلا بالحرب “.

واختتم تغريداته قائلًا: “لقد سقطت الأقنعة و سطعت شمس الحقيقة و علينا التعامل مع الحقائق وليس الأماني “.