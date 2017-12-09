فيديو مروع لمئات الخيول تهرب من النيران

واشنطن(صدى):

شهدت ثمانية إسطبلات بها 500 حصان في مقاطعة سان دييجو بأمريكا، حالة من الفوضى والذعر عقب اشتعال النيران بها ، وحاول العمال تحرير مئات الخيول لإنقاذ حياتهم.

وظهرت الخيول في مقطع فيديو متداول وهي منتشرة في المكان وتحاول الهرب من النيران المخيفة.

وذكرت التقارير بوسائل الإعلام الأمريكية ، أن ما يزيد على 30 حصانا لقوا حتفهم في الحرائق التي اندلعت بمركز التدريب، كما تعرض بعض العمال إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بينما تم نقل معظم الخيول إلى مكان آخر.