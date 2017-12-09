فيديو مروع لمئات الخيول تهرب من النيران
شهدت ثمانية إسطبلات بها 500 حصان في مقاطعة سان دييجو بأمريكا، حالة من الفوضى والذعر عقب اشتعال النيران بها ، وحاول العمال تحرير مئات الخيول لإنقاذ حياتهم.
وظهرت الخيول في مقطع فيديو متداول وهي منتشرة في المكان وتحاول الهرب من النيران المخيفة.
وذكرت التقارير بوسائل الإعلام الأمريكية ، أن ما يزيد على 30 حصانا لقوا حتفهم في الحرائق التي اندلعت بمركز التدريب، كما تعرض بعض العمال إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بينما تم نقل معظم الخيول إلى مكان آخر.
Frantic horses run loose as Lilac Fire threatens Bonsall barn
Frantic horses run loose as #LilacFire threatens Bonsall (Video: The San Diego Union-Tribune) barn http://via.kswbtv.com/7o6OKHere's the latest on evacuations: http://via.kswbtv.com/a3l7P
Posted by FOX 5 San Diego on Thursday, December 7, 2017
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