” الخطوط السعودية ” توضح ملابسات الحادث العرضي الذي تعرضت له إحدى طائراتها

نايف السالم(صدى):

أصدرت الخطوط السعودية بياناً حول الحادث العرضي الذي تعرضت له إحدى طائراتها المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطار جون كيندي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت في بيانها: “أثناء إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم SV21 من جدة متجهة إلى نيويورك صباح اليوم السبت اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار.

وحيث ان الإجراءات الاحترازية تقتضي التأكد من ذلك عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة وتبين بعد الفحص أن بدن الطائرة لم يتعرض إلى أي أضرار كما تم استبدال جهاز الاستشعار (sensor) وتغيير الطائرة وواصل الضيوف رحلتهم الى نيويورك.