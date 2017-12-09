بعيدًا عن المناصب والتصنيفات الوظيفية.. نائب أمير مكة: ” أنا زميل لكم.. وأسمع منكم “

نايف السالم(صدى):

التقى نائب أمير مكة سمو الأمير عبدالله بن بندر، اليوم السبت، بمنسوبي إمارة مكة في لقاء مفتوح يتسم بالشفافية والوضوح والبساطة، حيث جلس بكل تواضع على طاولة خلت من القيادات وكبار المنسوبين واقتصرت على موظفين من ذوي المراتب البسيطة.

وحرص نائب أمير مكة على تنويع تقسيمة مجموعات الحاضرين خلال اللقاء دون النظر إلى المرتبة والمنصب؛ سعيًا منه لإذابة جليد المناصب وتبادل الخبرات والاستماع للآراء من الجميع.

وحث الموظفين على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة، قائلًا ” بعيدًا عن المناصب والتصنيفات الوظيفية .. أنا زميل لكم .. أسمع منكم .. نتشارك الآراء والأفكار، لخدمة المنطقة وضيوفها وسكانها “.

وشدد نائب أمير مكة خلال اللقاء الذي جمع أكثر من 600 موظف من منسوبي الإمارة، على استكمال مسيرة البناء باستخدام أحدث الأساليب، معلنًا عن برامج للتطوير وصقل المهارات تشمل الموظفين بشكل متكافيء.