العبادي يعلن انتهاء الحرب على ” داعش “

بغداد(صدى):

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي؛ اليوم السبت، أن القوات العراقية سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية – العراقية، مُعلنًا انتهاء الحرب ضد ” داعش “.

وأوضح في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الإعلام العربي، أن الشعب العراقي انتصر على العدو بوحدته وعزيمته، خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن تحقيق النهضة بحاجة إلى تكاتف الأمة والبعض يريد كسر إرادة الأمة من خلال نقل سفارة إسرائيل إلى القدس “.

وأضاف: أي دولة لا يمكنها سلب هوية فلسطين ولا أدعو إلى التحشيد العسكري إنما أدعو إلى التكاتف لمحاربة العدو.