” البنوك السعودية ” تطالب المواطنين والمقيمين بتجاهل الرسائل المجهولة

عادل الحربي(صدى):

بثت عدد من البنوك السعودية رسائل نصية تطالب فيها المواطنين والمقيمين، تجاهل الرسائل النصية التي تطلب التواصل مع المصرف.

وفيما يلي الرسالة: ” عزيزي العميل تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تطلب منك التواصل مع المصرف من خلال ارقام خارجية واحرص على التواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية “.

يشار أن عدد من عملاء البنوك تعرضوا خلال الفترة الأخيرة لعمليات احتيال وسرقة مبالغ مالية، بعد ادعاءات من المتواصلين بأنهم تابعين لمصارف سعودية.