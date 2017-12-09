أمانة نجران تنفذ حملات تفتيشية على الملاحم بحي الحصين

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران حملات تفتيشية على عدد من الملاحم بحي الحصين بمدينة نجران، للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كعدم وجود رخص فتح محل، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بالزي الرسمي، مما أدى إلى الإغلاق الفوري للملاحم، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات عليها.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل تكثيف الجولات الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940.