بالإنفوجرافيك.. 4 أنواع من الدفايات المنزلية الآمنة

حمود العنزي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن أربعة أنواع من الدفايات المنزلية الآمنة، موضحة إيجابياتها وسلبياتها، في صورة إنفوجراف، وهي الدفايات الزيتية الكهربائية، ودفاية الهالوجين، والدفاية المروحية، ودفاية الغاز.

وذكرت الجمعية، أن الدفاية الزيتية تستخدم الزيت في عملية التدفئة من خلال تسخينه، بينما دفاية الهالوجين تعمل من خلال شمعات أو قضبان متوهجة، والدفاية المروحية فهي تحتوي على سخان داخلي ومروحة تقوم بدفع الهواء احار إلى الخارج، وأخيرًا دفاية الغاز التي تسخدم الغاز في التدفئة.

